Dalla parte degli animali il rifugio Kira di Francavilla al Mare su Rete4 VIDEO

Domenica scorsa, il rifugio Kira di Francavilla al Mare è stato protagonista di un servizio televisivo trasmesso su Rete4 all’interno del programma “Dalla parte degli animali”. La puntata si è concentrata sulla struttura e sulle attività svolte per la cura degli animali ospitati. Il servizio ha mostrato immagini delle gabbie, dei volontari al lavoro e degli animali che attualmente si trovano nel rifugio.

Riflettori accesi sul rifugio Kira di Francavilla al Mare domenica scorsa, quando è andato in onda un servizio all'interno del programma televisivo su Rete4, “Dalla parte deli animali”. La trasmissione condotta da Michela Vittoria Brambilla, attraverso le parole di Alma Ferrazza, presidente.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Francavilla al Mare, al via i lavori su viale Kennedy per la Ciclovia AdriaticaI lavori avranno una durata massima di tre mesi e comporteranno alcune modifiche alla viabilità, in particolare per i mezzi pesanti, mentre il... Leggi anche: Trump su Iran: Uccidono i manifestanti, sono degli animali – Il video Contenuti utili per approfondire TV - Dalla Parte degli Animali con l'on. Brambilla, domenica 3 maggio su Rete4: i temi della puntataCento barboncini che le forze dell’ordine hanno salvato da un canile lager e che, grazie alla legge Brambilla, potranno essere affidati in via definitiva e trovare casa; il grande impegno dei militari ... napolimagazine.com TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, CON L’ON. BRAMBILLA E I PICCOLI STELLA E LEOTV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, CON L’ON. BRAMBILLA E I PICCOLI STELLA E LEO, I FALCHI GIÒ E GIULIA CHE HANNO COLONIZZATO IL PIRELLONE, IL POVERO LEO SALVATO DA LEIDAA E LA GRANDE BATTAGLIA DELL’ON ... politicamentecorretto.com