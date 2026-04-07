Trump su Iran | Uccidono i manifestanti sono degli animali – Il video

Un video diffuso in rete mostra il commento di un ex presidente sugli scontri in Iran. Nel video, sono riportate affermazioni secondo cui nel paese sono state uccise circa 45.000 persone nell'ultimo mese, con possibilità che il numero sia arrivato a 60.000. La dichiarazione include anche insulti rivolti ai manifestanti coinvolti nelle proteste. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali, sollevando discussioni sulla veridicità delle cifre e sulla situazione nel paese.

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Hanno ucciso 45.000 persone nell'ultimo mese, più di quello. penso che potrebbero essere anche 60. Uccidono manifestanti, sono animali. E dobbiamo fermarli e non possiamo lasciare che abbiano un'arma nucleare. Molto semplice. Vogliono un'arma nucleare, ci provano da molto tempo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca in occasione dell'Easter Egg Roll. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è... 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Trump: “Non mi preoccupa il rischio di commettere crimini di guerra. Uccidono manifestanti, sono animali”Donald Trump ha detto di non essere preoccupato dal rischio di commettere crimini di guerra in Iran.

Iran, l’appello di Trump ai manifestanti: «Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando» – Il videoÈ buio pesto in Iran, da ormai cinque giorni il regime ha di fatto spento la connettività Internet nel Paese per avere le mani libere nel reprimere...

Temi più discussi: Guerra all'Iran: colpita centrale di Bushehr, evacuato personale russo; Pezeshkian: Oggi il mondo si trova a un bivio; Iran: guerra, Trump pronto a chiuderla senza riaprire Hormuz; Oltre otto milioni di americani protestano nelle manifestazioni No Kings contro Trump.

Iran, Trump: Non mi preoccupa il rischio di commettere crimini di guerra. Uccidono manifestanti, sono animaliIl presidente americano durante la cerimonia dell'Easter egg roll: Il vero crimine sarebbe lasciare che l'Iran si doti dell'arma nucleare ... ilfattoquotidiano.it

Trump su Iran: Uccidono i manifestanti, sono degli animali(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 Hanno ucciso 45.000 persone nell'ultimo mese, più di quello... penso che potrebbero essere anche 60. Uccidono manifestanti, sono animali. E dobbiamo fermarl ... msn.com

Guerra in Iran, Trump: "Questa notte un'intera civiltà morirà" https://qds.it/guerra-in-iran-trump-questa-notte-unintera-civilta-morira/ - facebook.com facebook

Trump, Putin, Netanyahu e -nel suo piccolo- Giorgia Meloni si sono schierati a sostegno di quest'uomo al potere in Ungheria da più di un ventennio. Altrettanti buoni motivi per augurarci che domenica prossima i cittadini elettori mandino a casa Victor Orbàn x.com