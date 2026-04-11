Piotr Zielinski ha condiviso quale sia stato il momento più significativo della sua esperienza all’Inter, citando il gol del 3-2 contro la Juventus. La rete è arrivata quasi allo scadere del derby d’Italia, un episodio che il centrocampista ha ricordato come il più importante finora vissuto con la maglia nerazzurra. La partita tra le due squadre si è conclusa con quella rete decisiva.

di Angelo Ciarletta Piotr Zielinski ha parlato del momento più importante vissuto finora all’Inter, citando anche la Juventus. Ecco che cosa ha detto. Piotr Zielinski ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato anche del suo gol in Inter Juve di qualche mese fa. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE MOMENTO PER ORA PIU’ IMPORTANTE ALL’INTER – « Direi il gol del 3-2 alla Juve. Una rete quasi allo scadere, contro un avversario del genere, nel derby d’Italia. Cosa c’è di più? ». RIVALI SCUDETTO – « Napoli, ma anche Milan e la stessa Juve hanno grandi valori. Sono tutte squadre con tanti campioni ed elementi di qualità, oltre ad essere guidate da allenatori di eccellente livello, che hanno già dimostrato di saper vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zielinski sicuro: «Momento più importante all’Inter? Direi il gol del 3-2 alla Juve. Una rete quasi allo scadere nel derby d’Italia, cosa c’è di più?»

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Al CorSera: "Quel giorno ero convinto di prendermi la responsabilità di tirare per primo, mi sentivo sicuro. La cazzimma mi ha portato dalla B alla Champions; ci sono paragoni esagerati su di me, non ho mai detto di valere 100 milioni". - facebook.com facebook