Dalla cucina d’autore al tour di Tramonto DiVino | la Patata di Bologna Dop protagonista in Riviera
La Patata di Bologna Dop sta entrando con decisione nel settore dell’ospitalità, rafforzando la sua presenza grazie a collaborazioni con ristoranti di alta gamma. Recentemente, la produzione ha annunciato la partecipazione al tour di Tramonto DiVino, evento che si svolge lungo la costa. Questa iniziativa porta la patata, tipica della regione, in diversi locali, consolidando il suo ruolo nel mercato dell’Horeca.
La Patata di Bologna Dop sempre più protagonista nel canale Horeca, grazie a una consolidata collaborazione con la ristorazione di qualità. Il progetto “Taste innovators – La versione dello chef” (realizzato grazie al contributo del ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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