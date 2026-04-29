Dal 8 aprile al 29 maggio si svolgerà la Sagra dell’Asparago Verde di Altedo Igp, una manifestazione che celebra questa specialità locale nel Bolognese. Contestualmente, dal 10 giugno al 18 ottobre, partirà Tramonto DiVino, un evento itinerante che coinvolgerà sette province della regione con tour dedicati all’enogastronomia. Questi eventi offriranno occasioni di degustazione e approfondimento delle tradizioni culinarie locali.

Bologna, 29 aprile 2026 – Dall’8 al 29 maggio la tradizionale Sagra dell’Asparago Verde di Altedo Igp, nel Bolognese, e poi Tramonto DiVino, il roadshow enogastronomico itinerante che, dal 10 giugno al 18 ottobre, toccherà sette province della regione. Infine, a puntare i riflettori sui prodotti regionali anche l’edizione 2026 dello spettacolo E-Risalutami tuo fratello, con una serie di iniziative degli artisti Andrea Barbi e Marco Ligabue. “Anche attraverso eventi popolari come questi valorizziamo i nostri prodotti di eccellenza sul territorio, trasformandoli in leve di sviluppo, promozione e coesione sociale - afferma Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sagra dell’Asparago verde e Tramonto DiVino: ecco i tour enogastronomici in Emilia-Romagna

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