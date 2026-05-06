Dalla Calabria ai red carpet | il successo di Anton Giulio Grande

Da una regione italiana alla ribalta internazionale, Anton Giulio Grande ha raggiunto il successo grazie alla sua formazione a New York, che ha influenzato il suo stile. I suoi abiti, realizzati a mano e caratterizzati da forme scultoree, sono stati indossati sui red carpet di eventi importanti. La sua carriera si è sviluppata attraverso collaborazioni e riconoscimenti nel settore della moda, portandolo a essere considerato tra i designer più interessanti del panorama attuale.

? Cosa scoprirai Come ha trasformato la formazione a New York il suo stile?. Quali segreti nascondono i suoi abiti scultoreali fatti a mano?. Perché un designer di moda guida la Film Commission calabrese?. Come può l'artigianato salvare il futuro della moda italiana?.? In Breve Formazione tecnica presso Polimoda a Firenze e FIT di New York.. Lancio ufficiale del marchio personale avvenuto all'età di ventitré anni.. Presidenza della Calabria Film Commission e impegno accademico universitario.. Creazione della linea Frida ispirata alla figura di Frida Kahlo.. Lo stilista calabrese Anton Giulio Grande occupa la copertina di Dubai Interview raccontando una carriera venticinquennale che ha trasformato l’alta moda in un linguaggio tra estetica e teatro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Calabria ai red carpet: il successo di Anton Giulio Grande Notizie correlate Oscar 2026, dalla diretta al red carpet: orari, ospiti e curiosità della cerimonia(Adnkronos) – La 98ª cerimonia degli Academy Awards si tiene oggi, domenica 15 marzo 2026, al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles. Il diavolo veste Prada 2, la prima a Milano tra red lips e onde effetto estate. I beauty look più belli sul red carpetTanti gli ospiti presenti alla prima italiana dell'attesissimo sequel che non hanno mancato di regalare spunti beauty. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: U19: la Calabria sul tetto d’Italia, successo per 7-3 ai supplementari con i campioni in carica della Sicilia; EP Equipment Dealer Day Italia 2026: innovazione, crescita e community nel cuore della Calabria; Guida pratica al Giro d'Italia; Meccanica Metropolitana, la Camera di Commercio di Reggio Calabria tra innovazione della filiera e sinergie industriali. Dalla Calabria alla Luna: nasce Oxygen, l’habitat lunare modulare della startup Isaisei CorporationUn habitat lunare modulare, progettato per rendere possibile la presenza umana sulla Luna: si chiama Oxygen ed è il progetto sviluppato dalla startup innovativa Isaisei Corporation, fondata nel 2022 ... ilmessaggero.it IL POMERIGGIO DEI CUCCIOLI CARAMELLA DALLA CALABRIA CARAMELLA CERCA CASA Femminuccia di 5 mesi, Trovata In SILA in piena montagna . NON UNA MAMMA CHE SI ERA ALLONTANATA, MA UN VERO E PROPRIO ABBANDONO. NESS - facebook.com facebook