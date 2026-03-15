Oscar 2026 dalla diretta al red carpet | orari ospiti e curiosità della cerimonia

Da webmagazine24.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 98ª cerimonia degli Oscar si svolge oggi al Dolby Theatre di Los Angeles. La cerimonia include la diretta televisiva e l’evento sul red carpet, con ospiti e presentatori che partecipano all’evento. Sono previsti momenti di intrattenimento e premiazioni per le varie categorie cinematografiche. La giornata si svolge con orari stabiliti e dettagli sui partecipanti sono stati resi noti.

(Adnkronos) – La 98ª cerimonia degli Academy Awards si tiene oggi, domenica 15 marzo 2026, al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a Los Angeles. Per il pubblico italiano, la serata si svolge nella notte tra domenica e lunedì. Alle 23.30 previsto l’inizio della copertura del red carpet su Rai 1, con lo speciale Oscars: la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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