Durante un evento musicale, una cantante ha catturato l’attenzione del pubblico interpretando una canzone con la lingua dei segni, mentre un noto artista si esibiva sul palco. Un video dell’evento mostra la cantante mentre comunica i testi grazie a movimenti delle mani, coinvolgendo gli spettatori e creando un momento di grande impatto emotivo. La performance ha ottenuto numerosi commenti positivi sui social network.

Ci sono momenti in cui la musica smette di essere solo suono e diventa qualcosa di più viscerale ed importante, in grado di emozionare. Il 2 maggio, sul palco della prima data romana del tour di Fabrizio Moro, è successo esattamente questo. Giorgina, 23 anni, palermitana, ha trasformato le canzoni del cantautore romano in un linguaggio fatto di gesti, espressioni, movimenti che hanno reso la musica accessibile anche a chi non può ascoltarla. La storia di Giorgina inizia lontano da quel palco, in una Sicilia dove ha perso l’udito da piccolissima. Ma invece di arrendersi al silenzio, ha scoperto un modo alternativo di dialogare con la musica: attraverso le vibrazioni.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dal sogno al palco con Fabrizio Moro: Giorgina conquista il pubblico con la lingua dei segni (il video è imperdibile)

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