Giorgina non udente interpreta in lingua dei segni sul palco di Fabrizio Moro | il sogno realizzato a Roma

Una giovane donna di 23 anni, nata a Palermo e non udente, ha preso parte a un evento musicale a Roma interpretando la musica in lingua dei segni. La partecipazione è avvenuta sul palco di Fabrizio Moro, che aveva fatto una promessa durante una trasmissione televisiva. La ragazza ha eseguito la sua interpretazione durante un concerto, rendendo visibile la sua presenza in un contesto artistico.