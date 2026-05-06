La Roma si sta godendo le prestazioni di Wesley, l’esterno brasiliano che sta attirando l’attenzione di diverse big europee. Con cinque gol e due assist in questa prima stagione italiana, il giocatore ha mostrato continuità e qualità sul campo. La sua presenza ha suscitato interesse tra i club di alto livello, mentre la squadra giallorossa continua a valorizzarlo con ottime prestazioni.

L’esterno brasiliano ha stregato mezza Europa, il club giallorosso alza il muro Cinque gol, due assist e una lunga serie di ottime prestazioni hanno reso la prima stagione italiana di Wesley a dir poco sorprendente. Pagato 25 milioni di euro più 5 di bonus, l’esterno brasiliano ha convinto anche i più scettici, giustificando la spesa fatta dalla Roma e contraddicendo chi, come la Juventus, ha ritenuto eccessive quelle cifre decidendo di mollare la presa. Dal rimpianto Juve all’interesse delle big: la Roma si gode Wesley CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Punto fermo del Brasile di Carlo Ancelotti, l’ex giocatore del Flamengo vale già più del doppio rispetto alla scorsa estate e il club giallorosso, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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