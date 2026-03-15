Cessioni eccellenti in casa Roma senza Champions via due big | CM

La Roma ha annunciato la cessione di due giocatori chiave e senza partecipazione alla prossima Champions League, la squadra cerca di rafforzare la rosa per ottenere un piazzamento tra le prime quattro in campionato. La società ha comunicato ufficialmente le operazioni di mercato, mentre il club si prepara alle ultime partite di stagione con l’obiettivo di qualificarsi alla competizione europea.

La Roma è in piena lotta per un posto in Champions League in vista della prossima stagione con i giallorossi che vogliono provare a entrare tra le prime quattro per tornare dopo molti anni nella massima manifestazione continentale. La Roma cederà due calciatori senza Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it L’accesso alla Champions League sarebbe fondamentale per i capitolini anche dal punto di vista del mercato con il club che potrebbe tenere i migliori ancora in rosa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, senza la qualificazione alla prossima Champions League la Roma cederà due tra i suoi migliori calciatori presenti in rosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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