A Brasilia, Wesley ha interrotto anzitempo il suo ritiro con la nazionale brasiliana a causa di una sospetta lesione muscolare. La notizia arriva in un momento delicato per il giocatore e per il club di appartenenza, che non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulle condizioni dell’atleta. La sospensione del ritiro potrebbe influenzare i prossimi impegni della squadra.

La notizia della serata non è una delle migliori per Gasperini e i giallorossi. Wesley conclude anticipatamente il ritiro con i Verdeoro causa una sospetta lesione muscolare. E’ previsto il rientro a Roma per ulteriori accertamenti. Da valutare le sue condizioni in vista dell’ Inter. Wesley rientra a Roma, guaio muscolare in nazionale. Le prestazioni del numero 43 non sono passate inosservate neanche al ct della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti, che aveva deciso di convocarlo per le due amichevoli contro Francia e Croazia. Ieri sera, nel b ig match contro i francesi, Wesley è stato schierato nell’11 titolare, a dimostrazione della grande stagione che sta vivendo con i colori giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, brutte notizie dal Brasile. Si ferma Wesley

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