Dal restauro della chiesetta di Sant’Egidio spunta un prezioso Gesù bambino nascosto per secoli

Durante i lavori di restauro della chiesetta di Sant’Egidio a Lecco sono stati trovati due piedini di Gesù bambino, rimasti nascosti per diversi secoli. La scoperta è avvenuta durante un intervento di conservazione e consolidamento della struttura. I piedi, di piccole dimensioni e molto dettagliati, sono stati individuati sotto uno strato di intonaco e ora sono al centro di un’attenta analisi da parte degli esperti.

Lecco, 6 maggio 2026 – Due piedini paffutelli. Sono i piedini di Gesù bambino. Erano nascosti sotto strati di sporco, polvere e fumo delle candele, ma sono riapparsi durante l’intervento, ancora in corso, di restauro dell’Adorazione dei Magi, un grande affresco che si trova nell’antica chiesa di Sant’Egidio di Lecco. I restauratori. A guidare i lavori è l’architetto Luisa Carolina Valsecchi, mentre ad eseguirli sono gli specialisti della Luzzana Restauri di Civate. Una cinquantina di fortunati visitatori, accolti e guidati dai volontari dell’ associazione Insieme per Sant’Egidio, hanno potuto ammirare per primi i piedini di Gesù bambino ritrovati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal restauro della chiesetta di Sant’Egidio spunta un prezioso Gesù bambino nascosto per secoli Notizie correlate Sant'Egidio, al via lavori di restauro della Fontana di Helvius e della Stele funeraria di Pomponiae TycheIl sindaco La Mura: "Restaurare due beni così preziosi richiede tempo, attenzione e rispetto delle procedure. Bagheria, inaugurata la Scuola della pace della Comunità di Sant'EgidioÈ stata inaugurata la Scuola della pace della Comunità di Sant'Egidio alla presenza del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, dell'arcivescovo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dal restauro della chiesetta di Sant’Egidio spunta un prezioso Gesù bambino nascosto per secoli; Lecco, Chiesetta di Sant'Egidio: 'spuntano' i piedini di Gesù Bambino; Riapre la Chiesa a Leognano. Dal restauro della chiesetta di Sant’Egidio spunta un prezioso Gesù bambino nascosto per secoliLecco, cinquanta visitatori ammirano la scoperta apparsa durante il restauro dell’Adorazione dei Magi. Per vedere l’opera d’arte è già fissato un appuntamento il prossimo 7 giugno ... ilgiorno.it Papa Francesco: Sant’Egidio, un pastore che tanto ha parlato al cuore della Chiesa e del mondoUn papa e un pastore che tanto ha parlato al cuore della Chiesa e del mondo. Così' la Comunità di Sant'Egidio ricorda Papa Francesco ad un anno dalla morte e lo fa ripercorrendo alcuni momenti impor ... agensir.it Sant'Egidio - facebook.com facebook Questa porta attira sempre la mia attenzione Piazza di Sant'Egidio #Trastevere #Roma x.com