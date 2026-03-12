Sant' Egidio al via lavori di restauro della Fontana di Helvius e della Stele funeraria di Pomponiae Tyche

Sono iniziati oggi i lavori di restauro della Fontana di Helvius e della Stele funeraria di Pomponiae Tyche, due importanti testimonianze storiche situate nel centro storico di Sant’Egidio del Monte Albino. Le operazioni riguardano interventi di conservazione e recupero di questi beni, considerati elementi rappresentativi del patrimonio locale. Le opere si concentrano sulla tutela e sulla valorizzazione di queste testimonianze archeologiche.

Il sindaco La Mura: "Restaurare due beni così preziosi richiede tempo, attenzione e rispetto delle procedure. Siamo soddisfatti: il lavoro serio paga sempre" Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori di restauro della Fontana di Helvius e della Stele funeraria di Pomponiae Tyche, due beni simbolo del centro storico di Sant’Egidio del Monte Albino. L’intervento è finanziato per 50.000 euro grazie alla Regione Campania, nell’ambito della L.R. n. 25 del 30122024. L’Amministrazione comunale - si legge in una nota - “rivolge un sentito ringraziamento alla Regione per l’attenzione e il sostegno dimostrati verso il patrimonio culturale locale. La... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

