Bagheria inaugurata la Scuola della pace della Comunità di Sant' Egidio

A Bagheria è stata aperta la nuova sede della Scuola della pace della Comunità di Sant'Egidio, alla presenza di rappresentanti religiosi e istituzionali locali. L’evento ha coinvolto diverse figure di rilievo del territorio, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. La struttura intende promuovere iniziative di dialogo e collaborazione tra le diverse comunità presenti in città.

È stata inaugurata la Scuola della pace della Comunità di Sant'Egidio alla presenza del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, dell'Imam della comunità islamica di Bagheria Md Zillur Rahman, dell'assessore alle Politiche sociali Emanuele.