Dal podcast allo spettacolo | al Sipario Strappato va in scena La giornata tipo di una neo-mamma

Sabato 9 maggio alle 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospiterà lo spettacolo “La giornata tipo di una neo-mamma perfettamente in grado di gestire la situazione”. L’evento vede protagonista Barbara Alesse, che ha scritto e interpretato il testo. Lo spettacolo nasce da un podcast e approda sul palco, portando in scena una rappresentazione dedicata ai momenti di una neo-mamma.

Sabato 9 maggio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “La giornata tipo di una neo-mamma perfettamente in grado di gestire la situazione”, scritto e interpretato da Barbara Alesse.Lo spettacolo prende spunto dall’omonimo podcast di successo di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate "Calvello il Bastardo": al Teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo tratto dal primo (dimenticato) romanzo di NatoliLo spettacolo si tiene domenica 1 marzo al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo. Omar Fantini con “Karma Letale” al Sipario Strappato di ArenzanoSabato 18 aprile alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva il comico Omar Fantini con il suo spettacolo “Karma... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dal podcast allo spettacolo: La giornata tipo di una neo-mamma al Sipario Strappato; Sipario Strappato di Arenzano, ecco le compagnie finaliste del Festival Teatrale Nena Taffarello; A10 Genova-Savona: chiusure notturne tratto Varazze-Arenzano in entrambe le direzioni; Barriere soffolte davanti ad Arenzano: divieto di balneazione temporaneo nell'area dei lavori. Dal podcast allo spettacolo: La giornata tipo di una neo-mamma al Sipario StrappatoSabato 9 maggio 2026, alle ore 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena La giornata tipo di una neo-mamma perfettamente in grado di gestire la situazione, scritto e ... mentelocale.it Maggio è iniziato al meglio al Teatro Il Sipario Strappato! #teatroilsipariostrappato #ilsipariostrappato #machicelhaunastagionecosì #machicelhaunteatrocosì #teatro - facebook.com facebook