Atletica Dalla Romagna alla Magna Grecia L’85 Faenza mette in mostra i suoi talenti

L’85 Faenza ha portato i suoi atleti dalla Romagna alla Magna Grecia per disputare diverse competizioni. La causa è la volontà di mettere alla prova le proprie capacità in ambienti diversi, coinvolgendo giovani promesse e atleti più esperti. Durante il weekend, i partecipanti hanno affrontato diverse discipline, ottenendo risultati che testimoniano il loro impegno e crescita. Le gare hanno coinvolto numerosi atleti, portando a nuove sfide e obiettivi da raggiungere.

Un altro fine settimana intenso di gare per il portacolori di Atletica 85 Faenza BCC, che si sono spinti fino in Sicilia. Sabato erano impegnati nel giavellotto, ai campionati invernali di lancia a Cesena, sette atleti faentini, tutti cadetti, fra cui spicca Benedetta Galassi che con la misura di 29.26 si prende il primo gradino del podio. Bene anche i maschi: Dario Antonini e Pietro Casadio si guadagnano infatti rispettivamente il secondo e terzo posto, con le misure di 28,47 e 26,91. Domenica, sempre a Cesena, è stata la volta del martello e del disco con due allieve: Elettra Bassi 24,56, Maia Minardi, con 39,41, fa primo posto e personale.