A 48 anni, Thierry Henry ha condiviso alcune immagini che mostrano il suo fisico in ottima forma, risultato di un intenso lavoro muscolare. L’ex calciatore, che ha vestito la maglia del FC Barcellona tra il 2007 e il 2010, ha pubblicato sui social foto che evidenziano i muscoli sviluppati negli ultimi tempi. Il suo apparente stato di forma ha attirato l’attenzione dei follower e degli appassionati di calcio.

2026-03-16 08:14:00 Il web è in trepidazione: Thierry Henry giocato da FC Barcellona tra il 2007 e il 2010 ha mostrato al mondo il suo stato di forma spettacolare a 48 anni e il massa muscolare acquisita negli ultimi tempi. Thierry Henry mostra i suoi muscoli a 48 anni e condivide il segreto per avere il suo gran corpo instagram L’ex calciatore francese ha condiviso con i suoi oltre 4,6 milioni di follower su Instagram alcuni dei suoi routine fisiche per scolpire il tuo corpo spettacolare. Una sessione di un’ora con il mio compagno di avventure e un giubbotto da 10 chili Thierry Henry Enrico Si esercita con il compagno Andrea Rajacic: “Una sessione di un’ora con il mio compagno di avventure e un giubbotto da 10 chili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Thierry Henry mette in mostra i suoi muscoli a 48 anni e condivide il segreto per avere il suo gran corpo

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