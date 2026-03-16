La mappa dei laureati | Gazzola al top Piacenza sotto la media regionale e insegue l’Europa

Tra i comuni italiani con il più alto tasso di laureati nella fascia di età tra i 25 e i 49 anni, solo 81 raggiungono il 40% di laureati. Tra questi, Gazzola si distingue come il comune con la percentuale più alta, mentre Piacenza si trova al di sotto della media regionale e si avvicina ai valori europei.

Sfida educativa, Piacenza resta fuori dall’élite dei laureati: il divario con la regione è del 22,5%. Ecco tutti i dati comune per comune Solo 81 Comuni italiani possono vantare il 40% dei laureati nella fascia di età compresa tra i 25 e i 49 anni. La provincia di Piacenza non solo non entra in questa ‘élite’, ma risulta ben al di sotto della media regionale del 30,5%. Complessivamente, infatti, i piacentini tra i 25 e i 49 anni in possesso di una laurea sono il 22,5% del totale. A dirlo è l’elaborazione di Openpolis sulla base degli ultimi dati Istat a disposizione. Ed emerge subito che la mappa dell’istruzione locale è molto variegata: si... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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