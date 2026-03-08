Dai nostri like alla geopolitica | il saggio Big Tech ricostruisce la mappa del potere dei giganti della tecnologia

Il saggio “Big Tech” analizza come i principali giganti della tecnologia abbiano costruito e consolidato il loro potere attraverso social media, piattaforme di e-commerce, servizi di gaming, soluzioni cloud e strumenti istituzionali. Questi settori sono ormai integrati nella vita di tutti i giorni e influenzano numerosi aspetti della società moderna. Il testo si concentra sulla mappa di controllo che questi colossi hanno sviluppato nel tempo.

Social media, e-commerce, gaming, piattaforme istituzionali e cloud fanno oggi parte della nostra quotidianità. Siamo immersi in una tecnosfera creata negli ultimi decenni dai Big Tech, un pugno di società statunitensi che costituiscono un ecosistema industriale, tecnologico e finanziario in possesso di una dirompente forza economica e di una dimensione culturale in grado di forgiare simboli collettivi e permettere alle persone di identificarsi con i propri prodotti. Quali sono i Big Tech? Come operano? Quali gli intrecci tra pubblico e privato? Che "ricaduta" hanno sugli utenti di piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok, YouTube,...

