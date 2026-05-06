Dado ritorna all’Olimpico con il suo nuovo spettacolo intitolato Il Ripetente, un monologo che combina comicità e musica. Scritto e interpretato dall’attore romano, lo spettacolo presenta un testo originale incentrato su una storia comica. La performance si svolgerà in un teatro della zona e vedrà l’attore protagonista portare in scena il suo monologo. La data dell’evento è stata annunciata ufficialmente.

Cosa: Il nuovo e irresistibile spettacolo teatrale Il Ripetente, un monologo comico e musicale scritto e interpretato dal celebre comico romano Dado.. Dove e Quando: Al Teatro Olimpico di Roma (Piazza Gentile da Fabriano 17), lunedì 18 e martedì 19 maggio 2026, con inizio alle ore 21:00.. Perché: Per vivere una serata di grande intrattenimento, esplorando con graffiante ironia la tendenza umana a reiterare gli stessi errori in amore, sul lavoro e nella vita quotidiana.. Il fermento culturale della primavera romana non smette mai di stupire, offrendo al suo vasto e variegato pubblico una costellazione di appuntamenti teatrali di primissimo livello, capaci di spaziare dal dramma alla risata catartica.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Dado Torna all’Olimpico con Il Ripetente

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