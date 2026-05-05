TRC festeggia i suoi 50 anni partecipando come protagonista al Moodna Park, il festival musicale che si svolge dal 29 maggio al 7 giugno al Parco Ferrari. Tra gli eventi in programma, ci sono esibizioni di Marco Ligabue, Dado e i The Kolors. La partecipazione del canale televisivo si inserisce nel calendario della manifestazione, che si tiene nel parco cittadino.

Trc celebra i suoi 50 anni partecipando da protagonista al Moodna Park, il festival in programma dal 29 maggio al 7 giugno al Parco Ferrari. Per tutta la durata dell’evento, Trc sarà in diretta dal cuore del festival con ’TRCinquanta, una storia inconfondibile’, il nuovo format speciale in onda ogni giorno dalle 18 alle 21. Un racconto quotidiano fatto di musica, ospiti e collegamenti live per ripercorrere insieme la storia dell’emittente vivendo appieno l’atmosfera del festival. Sarà anche e soprattutto l’occasione pee ripercorrere i grandi fatti raccontati in questi 50 anni in compagnia dei volti storici di Trc. I festeggiamenti culmineranno con una serata evento offerta a tutta la città domenica 7 giugno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Ligabue, Dado e finale con i The Kolors

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