A Maiolati Spontini il Teatro “Gaspare Spontini” ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo di Dado, noto comico italiano. La serata ha visto il pubblico ridere a crepapelle grazie alla sua ironia tagliente e al ritmo coinvolgente della performance. L’evento ha attirato numerosi spettatori che hanno riempito il teatro, creando un’atmosfera di grande entusiasmo.

Maiolati Spontini (Ancona), 17 marzo 2026 – Il sipario del Teatro “Gaspare Spontini” si prepara ad aprirsi su una serata all’insegna della comicità intelligente, del ritmo e dell'irriverenza. Venerdì prossimo (ore 21:30), la scena sarà tutta per uno dei volti più iconici e amati della comicità italiana: Dado. Pseudonimo di Gabriele Pellegrini, Dado non ha bisogno di grandi presentazioni: cabarettista, cantante e autore, ha conquistato il grande pubblico grazie alle sue storiche partecipazioni a programmi cult come Zelig, dove ha sdoganato un genere personalissimo di "canzone comica". Negli ultimi anni, l'artista romano si è dedicato con successo crescente al teatro canzone, portando in giro per l'Italia show capaci di unire la musica alla satira di costume più affilata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risate e sold out a Maiolati: Dado sale in cattedra con la sua ironia irriverente

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