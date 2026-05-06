Da vent’anni l' aceto nobile del Raineri-Marcora unisce tradizione e didattica sperimentale
Da vent'anni, l'aceto di alta qualità prodotto nel campus agroalimentare “Raineri-Marcora” rappresenta un esempio di come la tradizione possa incontrare la didattica pratica. Il centro, che coinvolge due scuole superiori, il liceo agrario e l’Istituto Alberghiero, si dedica alla sperimentazione e alla formazione nel settore agroalimentare, con un focus particolare sulla produzione e sulla valorizzazione di questo prodotto.
Lo abbiamo scritto tante volte: il Campus agroalimentare “Raineri-Marcora” è realistica espressione del motto, “dal campo alla tavola” in quanto unisce due scuole superiori, il tecnico agrario e l’Istituto Alberghiero. Tale connubio didattico si esplicita in maniera ancor più veritiera, se.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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