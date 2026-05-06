Da vent’anni l' aceto nobile del Raineri-Marcora unisce tradizione e didattica sperimentale

Da vent'anni, l'aceto di alta qualità prodotto nel campus agroalimentare “Raineri-Marcora” rappresenta un esempio di come la tradizione possa incontrare la didattica pratica. Il centro, che coinvolge due scuole superiori, il liceo agrario e l’Istituto Alberghiero, si dedica alla sperimentazione e alla formazione nel settore agroalimentare, con un focus particolare sulla produzione e sulla valorizzazione di questo prodotto.