Inaugurata La Bottega del Campus | al Raineri Marcora di Piacenza la formazione diventa a chilometro zero

È stato inaugurato al Campus Raineri Marcora di Piacenza un nuovo spazio chiamato La Bottega del Campus. Si tratta di un banchetto in legno, aperto ufficialmente con il taglio del nastro tricolore, che rappresenta l’avvio di un progetto dedicato alla formazione. L’evento ha visto la presenza delle autorità locali e ha segnato l’inizio di un’iniziativa volta a promuovere la formazione a chilometro zero.

C’è un nuovo spazio al Campus Raineri Marcora di Piacenza. Si chiama La Bottega del Campus ed è, a tutti gli effetti, un inizio: un piccolo banchetto in legno, inaugurato con il taglio del nastro tricolore, che segna l’avvio di qualcosa di concreto e promettente.La struttura, una graziosa casetta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Sicurezza alimentare: confronto tra istituzioni, operatori e studenti al Raineri-MarcoraSi è svolto il 13 gennaio, presso lo Spazio Sapere e Sapori del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza, l’incontro informativo “Dal campo... "Aperitivo al buio": al Raineri Marcora un’esperienza sensoriale per educare all’inclusioneL’evento, promosso dalla classe 3ª C Sala con il coordinamento dei docenti Filippo Lindi, Mariangela Roselli e Laura Rapaccioli, propone un momento...