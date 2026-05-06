Da un filo nasce la speranza | professionisti sanitari e Adisco in piazza Garibaldi a Parma

Sabato 9 maggio, tra le 10 e le 13, Piazza Garibaldi a Parma ospiterà un evento dedicato alla donazione del sangue cordonale. Professionisti sanitari e volontari si riuniranno per sensibilizzare i cittadini su questo tema, creando un momento di incontro e informazione nel cuore della città. L’iniziativa si svolge in una giornata di partecipazione aperta a tutti, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sulla raccolta di sangue cordonale.