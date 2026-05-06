Da un filo nasce la speranza | professionisti sanitari e Adisco in piazza Garibaldi a Parma
Sabato 9 maggio, tra le 10 e le 13, Piazza Garibaldi a Parma ospiterà un evento dedicato alla donazione del sangue cordonale. Professionisti sanitari e volontari si riuniranno per sensibilizzare i cittadini su questo tema, creando un momento di incontro e informazione nel cuore della città. L’iniziativa si svolge in una giornata di partecipazione aperta a tutti, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sulla raccolta di sangue cordonale.
Sabato 9 maggio, dalle ore 10 alle 13, Piazza Garibaldi a Parma diventerà un luogo di incontro tra cittadini, professionisti sanitari e volontariato per una giornata di sensibilizzazione dedicata alla donazione del sangue cordonale. Il titolo scelto dall’associazione Adisco - “L’albero della vita.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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