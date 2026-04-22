Mater Magna la ultra della Val Parma | da piazza Garibaldi alla cima del Marmagna

Sabato 25 aprile si svolge Mater Magna, una corsa ultra nella Val Parma. La partenza è prevista alle 6 del mattino da piazza Garibaldi, con l’obiettivo di raggiungere la cima del Monte Marmagna. L’evento coinvolge atleti che affrontano un percorso impegnativo attraverso il territorio della zona. La manifestazione si svolge in un’unica giornata e prevede il passaggio in diverse località lungo il tragitto.

Sabato 25 aprile arriva Mater Magna, la ultra della Val Parma. Si parte alle ore 6 da piazza Garibaldi per arrivare alla cima del Monte Marmagna. Ecco i numeri dei partecipanti: Mater Magna 73km: 30 Ultra Runner, Mater Magna 25Km: 13 Trail Runner, Mater Magna 10Km: 26 Camminatori. "La sfida ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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