Monteleone di Puglia 9 candidati sindaci da ogni parte d' Italia in un paese da 900 abitanti

A Monteleone di Puglia, un piccolo paese con circa 900 abitanti, si presentano sette candidati sindaci provenienti da diverse parti d’Italia. Le elezioni si svolgeranno con circa 750 elettori chiamati alle urne, che dovranno scegliere tra le diverse proposte per la guida del paese. La competizione coinvolge candidati di background e provenienze diverse, portando un interesse particolare alla consultazione elettorale.

I settecentoquarantotto elettori di Monteleone di Puglia, paesino del Foggiano di appena 900 abitanti, nella prossima tornata elettorale dovranno esprimere la preferenza per il primo cittadino tra 9 candidati: il sindaco uscente, lo sfidante e altri 7 che si sono proposti da ogni parte d'Italia senza conoscere nulla di questa realtà. Le liste presentate contano 85 consiglieri papabili. Ma si scopre che per tanti la mira non è certo quella di governare piccola questa comunità. I candidati usufruiscono di ferie e permessi retribuiti. Il sindaco uscente protesta.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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