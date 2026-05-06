Da stamattina i prezzi tornano a salire segnando l’inizio di una serie di rincari che accompagnerà fino al 2028 Tra tasse e salute ecco come cambia il bilancio di chi non sa rinunciare al tabacco

Da questa mattina, i prezzi delle sigarette sono aumentati, segnando l'inizio di una serie di rincari previsti fino al 2028. Tra tasse e costi legati alla salute, le spese per chi acquista tabacco sono destinate a salire nel tempo. Molti consumatori si sono già accorti dei primi effetti di questa nuova ondata di aumenti, che interessa un prodotto molto diffuso.

D a questa mattina, il classico gesto che molti amano dopo il caffè, avrà per molti un sapore decisamente più amaro. Non sarà, tuttavia, questione di miscela o di tabacco, ma di portafoglio: a partire da oggi, mercoledì 6 maggio, infatti, diventa realtà un nuovo aumento del prezzo di sigarette e tabacchi lavorati. Il rincaro, tuttavia, non arriva improvviso, ma segue a ruota quello già registrato a metà aprile, applicando quanto stabilito nell’ultima Legge di bilancio. Regno Unito, svolta epocale: stop a vita alle sigarette per i nati dal 2009 in poi X Nuovo aumento sigarette, sigari e tabacco trinciato. L’aumento che troveranno i fumatori da questa mattina, non colpirà tutti allo stesso modo.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da stamattina i prezzi tornano a salire, segnando l’inizio di una serie di rincari che accompagnerà fino al 2028. Tra tasse e salute, ecco come cambia il bilancio di chi non sa rinunciare al tabacco Notizie correlate Accise sul tabacco: rincari progressivi fino al 2028 con aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto dal 15 aprileScattano dal 15 aprile ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo... Mercato Inter, il centrocampo nerazzurro cambia pelle: da Stankovic a Koné fino… al 4-3-3 di Chivu. Ecco chi resta e chi vadi Redazione Inter News 24Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione a centrocampo: da Stankovic fino a Koné. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambia; Diesel e benzina, così da oggi cambia lo sconto sulle accise; Carburanti, fine degli sconti: prezzi in impennata dal 1° maggio; Da oggi sale il prezzo della benzina, verso rincari di 15-20 centesimi con le nuove accise del governo Meloni. Sestriere in Piemonte stamattina sotto una nevicata meravigliosa, che paesaggio fantastico con la neve a Maggio e gli alberi innevati.. Foto di Matteo #montagna #alpi #neve #sestriere #piemonte #primavera - facebook.com facebook Stamattina alle 10.00 #Modric si è presentato a #Milanello per la prima volta dopo l'operazione. Nonostante il brutto infortunio allo zigomo proverà a rientrare per l'ultima partita di campionato. La squadra si allena nel pomeriggio x.com