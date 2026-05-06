Da Roma all’Europa il centrodestra accelera | Ora serve una maggioranza europea sul modello italiano

Da Roma all’Europa, il centrodestra sta spingendo per una maggiore unità, con l’obiettivo di creare una maggioranza europea ispirata al modello italiano. Un deputato del partito ha dichiarato che il centrodestra rappresenta un vero laboratorio in Europa, sottolineando l’intenzione di rafforzare le alleanze e le strategie tra i paesi membri. Le parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o piani specifici.

«Noi siamo il vero laboratorio d’Europa». La formula usata da Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale dei conservatori europei, ha restituito il senso politico del convegno “ Centrodestra: dall’Italia all’Europa, una sfida per il futuro ”, ospitato nella sala convegni della Fondazione Alleanza nazionale e promosso dall’Associazione Altero Matteoli, dalla Fondazione An e dal Secolo d’Italia. Il modello italiano. L’incontro, aperto da Emilio Brogi e Giuseppe Valentino, ha riunito Maurizio Gasparri, Maurizio Lupi, Matteo Gelmetti, Francesco Giubilei, Fabrizio Tatarella, Francesca Traldi e Giordano, con la moderazione di Rita Lofano.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Da Roma all’Europa, il centrodestra accelera: “Ora serve una maggioranza europea sul modello italiano” Notizie correlate Il Bologna sfida la Roma in Europa League, Italiano "Serve una partita vera"Derby negli ottavi, il tecnico dei felsinei: "Dispiace che una andrà fuori" BOLOGNA - Da quel 23 agosto, prima giornata di campionato in cui la Roma... Leggi anche: Elezioni Milano, il centrodestra accelera. La Russa lancia Lupi: "L'ho suggerito io, serve un politico" Altri aggiornamenti Temi più discussi: #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all'Europa integrata – Le Taurillon; La diplomazia dell’energia fossile e le casse vuote per mitigare il caro-prezzi. Da Roma all’Europa: prende il via l’Accademia UTE 2026Dal 2 all’8 febbraio, il Teatro India ospita la prima tappa della residenza internazionale dell’Accademia UTE 2026, il progetto di alta formazione promosso dall’Unione dei Teatri d’Europa che ... ilmessaggero.it Da Roma a Tallinn: Wizz Air rafforza i collegamenti tra Italia ed Europa del NordFonte: Qualitytravel.it. Wizz Air amplia il proprio network internazionale da Aeroporto di Roma Fiumicino con il lancio... L'articolo originale, consultabile qui Da Roma a Tallinn: Wizz Air rafforza i ... msn.com Dietro all’azione, ancora non rivendicata, ci potrebbe essere la protesta contro l'orario del derby tra Roma e Lazio, previsto lo stesso giorno della finale della manifestazione - facebook.com facebook #Roma, allenamento a parte personalizzato per #Malen x.com