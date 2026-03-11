Il Bologna sfida la Roma in Europa League Italiano Serve una partita vera
Il Bologna si prepara ad affrontare la Roma negli ottavi di Europa League, con il tecnico italiano che ha dichiarato:
Derby negli ottavi, il tecnico dei felsinei: "Dispiace che una andrà fuori" BOLOGNA - Da quel 23 agosto, prima giornata di campionato in cui la Roma si impose 1-0 all'Olimpico, "è passato tantissimo tempo ma loro stanno confermando il grande valore che hanno, sanno tenere i ritmi altissimi come vuole il loro allenatore, hanno aggiunto anche un grande attaccante: è un test probante, difficile ma è una competizione di grandissimo valore con tante squadre di valore e domani troveremo la Roma che è pericolosissima per quello che sta dimostrando". Vincenzo Italiano è consapevole di quello che attende il suo Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League al "Dall'Ara", nel primo round di un derby italiano che avrebbe evitato volentieri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Europa League, Bologna-Roma: un fischietto tedesco per il derby italianoIl conto alla rovescia sta per terminare e giovedì 12 marzo alle ore 18:45, allo stadio “Renato Dall’Ara” assisteremo al derby italiano di Europa...
Leggi anche: Champions league: Atalanta-Bayern agli ottavi, sfida di ferro. Europa League, derby Bologna-Roma
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Europa League
Temi più discussi: Bologna-Roma Europa League, rimane il divieto di trasferta per i tifosi. Ma con uno spiraglio: ecco quale; Roma-Bologna di Europa League, perché la trasferta è a rischio? Stop alla vendita dei biglietti; Europa League, possibile trasferta vietata per Roma-Bologna; Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Il Bologna sfida la Roma in Europa League, Italiano Serve una partita veraBOLOGNA (ITALPRESS) – Da quel 23 agosto, prima giornata di campionato in cui la Roma si impose 1-0 all’Olimpico, è passato tantissimo tempo ma loro stanno confermando il grande valore che hanno, ... italpress.com
Bologna, i convocati di Italiano per il derby di coppa contro la Roma: la lista completaLe scelte dell'allenatore per la sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: i dettagli ... corrieredellosport.it
Cristante è mister Europa League, ancora di più con la presenza numero 69 che collezionerà domani sera a Bologna. Prenderà Zenga e Rui Patricio puntando la vetta di Mertens, collezionando altri record nella competizione. E firmando il rinnovo in proiezion - facebook.com facebook
Il #Bologna punta tutto sull’Europa League: cosa vuole fare Italiano prima della Roma x.com