Il Bologna si prepara ad affrontare la Roma negli ottavi di Europa League, con il tecnico italiano che ha dichiarato:

Derby negli ottavi, il tecnico dei felsinei: "Dispiace che una andrà fuori" BOLOGNA - Da quel 23 agosto, prima giornata di campionato in cui la Roma si impose 1-0 all'Olimpico, "è passato tantissimo tempo ma loro stanno confermando il grande valore che hanno, sanno tenere i ritmi altissimi come vuole il loro allenatore, hanno aggiunto anche un grande attaccante: è un test probante, difficile ma è una competizione di grandissimo valore con tante squadre di valore e domani troveremo la Roma che è pericolosissima per quello che sta dimostrando". Vincenzo Italiano è consapevole di quello che attende il suo Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League al "Dall'Ara", nel primo round di un derby italiano che avrebbe evitato volentieri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna sfida la Roma in Europa League, Italiano "Serve una partita vera"

