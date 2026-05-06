Durante il Met Gala 2026, alcuni abiti sono stati definiti dai commentatori come veri e propri disastri estetici, scatenando reazioni sul web. Tra le scelte più discusse ci sono outfit che, per le loro caratteristiche, hanno attirato l’attenzione più per l’aspetto negativo che per la creatività. La serata ha visto anche look considerati innovativi, ma sono stati soprattutto quelli giudicati peggiori a generare commenti e discussioni sui social.

Il Met Gala è da sempre il palcoscenico dove la moda incontra l’arte, dove il confine tra genialità e follia diventa sottile come un filo di seta. L’edizione 2026, con il suo ambizioso tema “ Fashion Is Art ” legato all’esposizione “ Costume Art “, prometteva di trasformare il red carpet del Metropolitan Museum of Art in una galleria vivente di creazioni innovative. E per molti è stato esattamente così. Per altri, però, l’interpretazione del tema ha prodotto risultati discutibili, quando non apertamente disastrosi. Non è la prima volta che il prestigioso evento newyorkese divide il pubblico. La storia del Met Gala è costellata di scelte audaci che hanno generato dibattiti accesi: c’è chi viene ricordato per aver incarnato perfettamente lo spirito della serata e chi, invece, entra negli annali per tutt’altre ragioni.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da opera d’arte a “disastro totale” al Met Gala 2026: i look peggiori fanno discutere (e il web non perdona)

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