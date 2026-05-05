Lo scorso ottobre è stata annunciata la relazione tra l’attore e cantante e l’attrice e cantante, e ora entrambi hanno partecipato per la prima volta al Met Gala 2026. La coppia ha sfilato insieme sul red carpet, attirando l’attenzione dei media con i loro abiti eleganti e la presenza alla manifestazione. Si tratta del loro debutto pubblico a un evento di questa portata dopo aver reso nota la storia d’amore.

Jackman, un habitué del Met Gala, sfoggia un classico smoking nero di Giorgio Armani. Questa sera rappresenta invece per Foster la prima volta al Met Gala: la vincitrice di due Tony Award ha indossato un abito dorato monospalla scintillante e metallizzato, con uno spacco alto, mettendo in mostra le gambe che l’hanno resa una delle triple threat più amate di Broadway. Questo non è il primo evento a cui Jackman e Foster partecipano come coppia, ma la loro relazione è stata resa pubblica solo di recente. Jackman e Foster, che sono vecchi amici, si erano ritrovati recitando insieme nel revival di Broadway di The Music Man del 2023. Mentre...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hugh Jackman e Sutton Foster fanno il loro debutto al Met Gala 2026

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