Il Met Gala del 2026 si è svolto a New York il primo lunedì di maggio, attirando numerosi ospiti di alto profilo. Tra le celebrità presenti, sono spiccati artisti e musicisti di fama internazionale che hanno sfoggiato look audaci e innovativi. La serata ha visto la partecipazione di molte figure note nel mondo dello spettacolo, tutte protagoniste di un evento che unisce moda e arte in un contesto di grande richiamo mediatico.

Roma, 5 maggio 2026 – A New York, il primo lunedì di maggio è, per liturgia profana, il momento in cui l'industria americana di cultura, denaro, moda e spettacolo (non sempre in quest’ordine) celebra il proprio mito, ammantando il lusso sfrenato col logoro drappo della filantropia e dell'arte. Il Met Gala 2026, o Met Ball se vogliamo chiamarlo con la presunzione aristocratica di chi aristocratico non è, apre la mostra del Costume Institute (quest’anno è Costume Art, curata da Andrew Bolton, organizzata intorno a tredici tipologie di corpo, da quello nudo a quello anziano, disabile, materno, mortale, corpulento) per raccogliere fondi destinati al reparto del museo considerato una debuttante col mutuo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Met Gala 2026, trionfa il glamour: da Beyoncé a Madonna i look che trasformano la moda in arte

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