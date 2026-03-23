Piazza Garibaldi un modello di rigenerazione inclusiva da esportare | confronto a Palazzo Gravina

Non solo riqualificazione fisica ma presenza quotidiana, relazioni, servizi e cura condivisa degli spazi. È questa la traiettoria indicata dal seminario “Fare città nei luoghi terzi. Idee e alleanze per la rigenerazione inclusiva di piazza Garibaldi”, ospitato a Palazzo Gravina, sede del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e promosso in collaborazione con la cooperativa sociale Dedalus. Al centro del confronto l’esperienza di “Bella Piazza”, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni, modello concreto di rigenerazione inclusiva che durante tutto l’anno ospita attività ed eventi gratuiti aperti alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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