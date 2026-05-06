Da imputata per voto di scambio a data manager del Policlinico | l' ex consigliera Lorusso vince il concorso

Un’ex consigliera comunale di Bari, coinvolta in un procedimento legale per voto di scambio, ha ottenuto un incarico come data manager presso il Policlinico della città. La donna, che in passato ha ricoperto un ruolo nel consiglio comunale, ha vinto un concorso pubblico per questa posizione. La sua nomina ha attirato l’attenzione, considerando il suo passato giudiziario e il nuovo incarico nel settore sanitario pubblico.

Da un’aula di tribunale a un incarico nel sistema sanitario pubblico. Una traiettoria che desta perplessità quella di Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale barese attualmente imputata in un processo per voto di scambio politico-mafioso, e ora vincitrice di un concorso come data manager in ambito oncologico presso il Policlinico di Bari. La notizia fa riflettere, non tanto per l’esito del concorso in sé, quanto per il contesto giudiziario che coinvolge la neoassunta. Lorusso è infatti tra gli imputati dell’inchiesta “Codice interno”, che indaga su presunti intrecci tra politica locale e criminalità organizzata. Secondo l’accusa, la sua elezione nel 2019 sarebbe stata sostenuta da voti raccolti con il supporto di clan attivi sul territorio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Da imputata per voto di scambio a data manager del Policlinico: l'ex consigliera Lorusso vince il concorso Notizie correlate Elezioni amministrative 2026: è ufficiale la data del voto, ecco i comuni sanniti al votoTempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri dell’individuazione delle date del 24 e... Leggi anche: Mafia, direttore del Policlinico di Messina Iacolino indagato per concorso esterno