Mafia direttore del Policlinico di Messina Iacolino indagato per concorso esterno

Il direttore del Policlinico di Messina è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. In un’altra inchiesta, un ex eurodeputato del Pdl è sotto accusa perché avrebbe favorito gli interessi economici di un boss mafioso. Le indagini sono in corso e coinvolgono diverse persone e fatti.

L'ombra della mafia sembra poggiarsi sul Policlinico di Messina. Salvatore Iacolino, neo direttore generale del nosocomio, e super dirigente della sanità siciliana di lungo corso, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici dell'ex parlamentare europeo del Pdl, accusato di aver favorito il boss Carmelo Vetro. Nominato alla guida dell'ospedale della Città dello Stretto la settimana scorsa, Iacolino è indagato nell'ambito di un'inchiesta che oggi ha portato all'arresto per corruzione di un dirigente regionale e di un imprenditoremafioso.