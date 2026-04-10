Un nuovo brano musicale è stato pubblicato da un artista noto per la sua carriera nel panorama musicale italiano. La canzone si intitola

Da qui prende forma il cuore del brano, che mette in scena un dubbio sempre più presente ai nostri giorni. Il titolo stesso suggerisce una visione aperta e non convenzionale della famiglia. Genitore 3 non sta a indicare tanto un genitore in più ma forse una nuova figura, quella di chi cresce un figlio da solo. La canzone è un'occasione anche per raccontare un'esperienza personale: «Nello scrivere questa canzone è chiaro che ho parlato di un'esperienza mia, personale, viziata dalle mie contingenze della vita, ma inevitabilmente ne è venuta fuori anche una riflessione sul clima sociale e politico che un po' attraversa anche queste scelte più private, come quella della genitorialità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michele Bravi pubblica Genitore 3: una riflessione intima sulla paternità e sulle nuove famiglie

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Sanremo 2026: Michele Bravi torna con “Prima o poi”, un brano sulla fine degli amori e una nuova maturità emotiva.Michele Bravi tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2026, questa volta con un approccio emotivo profondamente rinnovato, come ha dichiarato in...

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Michele Bravi: esce Genitore 3, il nuovo singolo che anticipa l’album Commedia musicaleMILANO - È Genitore 3 il terzo estratto del nuovo album di inediti di Michele Bravi, Commedia Musicale, (Daleth under exclusive license to ... lopinionista.it

Michele Bravi, esce domani in digitale il singolo Genitore 3Genitore 3, il nuovo singolo di Michele Bravi in uscita domani, racconta i dubbi, i desideri e le paure legati alla genitorialità. spettakolo.it

GENITORE 3 FUORI OVUNQUE e non so neanche se sia sensato questo mio discorso ma lo so che qualcuno lo decide al posto nostro se sia giusto che io pensi a un figlio https://michelebravi.bfan.link/genitore-3.ist - facebook.com facebook

GENITORE 3 FUORI OVUNQUE e non so neanche se sia sensato questo mio discorso ma lo so che qualcuno lo decide al posto nostro se sia giusto che io pensi a un figlio michelebravi.bfan.link/genitore-3.ist x.com