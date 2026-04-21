Al Niguarda la nuova Terapia Intensiva Pediatria | stanze singole e attenzione alle famiglie

All’ospedale Niguarda di Milano è stata inaugurata una nuova Terapia Intensiva Pediatrica dedicata ai bambini dai 28 giorni di vita fino ai 18 anni. La struttura comprende stanze singole e si rivolge sia ai pazienti che alle loro famiglie, offrendo un ambiente più confortevole e riservato. La nuova unità rappresenta un intervento importante per l’assistenza pediatrica dell’ospedale.

Una novità d’eccellenza per pazienti dai 28 giorni di vita ai 18 anni. All’ Ospedale Niguarda di Milano debutta la nuova Terapia Intensiva Pediatrica (TIP). Una struttura a tema marino con 6 posti letto realizzati con un approccio “family centered”: gli spazi sono stati progettati per favorire un approccio di cura in cui anche i genitori sono protagonisti del percorso assistenziale. La nuova Terapia Intensiva Pediatrica accoglie bambini con bisogni ad elevata complessità, di tipo medico e chirurgico. Come spiega Alberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda di Milano, “diamo una risposta ancora più completa ai bisogni di salute della Regione e non solo, diventando tra l’altro il primo Centro Traumi Pediatrico di Milano e il secondo in Lombardia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Al Niguarda la nuova Terapia Intensiva Pediatria: stanze singole e attenzione alle famiglie Notizie correlate Nuova terapia intensiva pediatrica. Sei stanze per i piccoli e i genitoriAll’ospedale Niguarda ora c’è una nuova terapia intensiva pediatrica per potenziare l’assistenza dedicata ai pazienti più piccoli. L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica: uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicatiMilano, 20 aprile 2026 – L'Ospedale Niguarda potenzia ulteriormente l'assistenza dedicata ai pazienti più piccoli con l'apertura della nuova Terapia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuova Terapia intensiva pediatrica inaugurata all'ospedale Niguarda; Milano, inaugurata la nuova Terapia Intensiva Pediatrica all’Ospedale Niguarda; L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica | uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicati; Nuova terapia intensiva pediatrica Sei stanze per i piccoli e i genitori. Al Niguarda inaugurata la nuova terapia intensiva pediatricaAll'ospedale Niguarda di Milano ora c'è una nuova terapia intensiva pediatrica per potenziare l'assistenza dedicata ai pazienti più piccoli. (ANSA) ... ansa.it SANITÀ, AL NIGUARDA LA NUOVA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA CON 6 STANZE PER UNDER 18(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2026 – Inaugurata all’ospedale Niguarda di Milano la nuova Terapia Intensiva Pediatrica (TIP). La struttura, con 6 posti letto in stanze singole e un approccio p ... mi-lorenteggio.com La Pasqua entra in corsia. Dalla Pediatria alla Terapia Intensiva, fino alla Geriatria, abbiamo condiviso una giornata fatta di sorrisi, emozioni vere e presenza. Abbiamo portato le Uova Solidali ai bambini ricoverati, insieme ai nostri volontari, ai clown di Pront - facebook.com facebook