Milan le ultime | Pavlovic out tornano Gabbia e Saelemaekers dal 1' Chance per Füllkrug

Il Milan ha deciso di fare alcune modifiche alla formazione per la partita di oggi: Pavlovic è fuori causa a causa di un infortunio, mentre Gabbia e Saelemaekers tornano disponibili dal primo minuto. Füllkrug ha l’opportunità di guadagnarsi un posto al fianco di Nkunku, che si candida come titolare. Pulisic resta in panchina, mentre Leao si appresta a essere nuovamente schierato tra i titolari. La squadra si prepara a scendere in campo con questa formazione.

Unici assenti all’allenamento di ieri Pavlovic, ko nella partita di Como dopo il duro intervento di Van der Brempt, e Gimenez, infortunato di lungo corso. Il serbo sarà fuori uso contro il Parma, nella speranza di recuperarlo per la successiva trasferta di Cremona: nel terzetto titolare di domani rientra Gabbia. Così come nell’undici iniziale dovrebbe esserci Saelemaekers, oltre alla certezza Rabiot. Dubbi in attacco: difficile Pulisic dal 1’, Leao ha buone chance di conferma. Per un altro posto possibile ballottaggio tra Nkunku e Füllkrug, mai titolare in partite casalinghe. Potrebbe essere arrivato il suo momento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

