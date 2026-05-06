Da elemento decorativo a protagoniste dell’outfit le collane aggiungono eleganza e persino funzionalità

Le collane, tradizionalmente considerate semplici accessori decorativi, sono diventate protagoniste di molti outfit, offrendo sia eleganza che funzionalità. Non serve cercare combinazioni complesse o idee elaborate per rinnovare il proprio stile: spesso basta un tocco di semplicità, come una collana ben scelta, per cambiare l’aspetto di un look quotidiano. Questa tendenza dimostra come piccoli dettagli possano fare la differenza senza richiedere grandi sforzi.

Non occorre arrovellarsi troppo per trovare nuove combinazioni moda e nuove idee di styling. A volta la soluzione giusta per svoltare un look è qualcosa di molto semplice e facile da mettere in atto. A fare la differenza sono i dettagli e l’originalità di qualche pezzo. In questo caso, per esempio, basta unire senza troppi voli pindarici look a strati e collane. Ovvero un outfit dove il layering ha una grande importanza ma dove a fare la parte di protagoniste sono degli accessori tutt’altro che banali. Giocando nella maniera giusta con materiali e colori, il risultato finale può essere davvero elegante, chic e contemporaneo, senza nulla togliere alla comodità e alla praticità.🔗 Leggi su Amica.it

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