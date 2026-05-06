da delitto di provincia a true crime internazionale

Il caso di Garlasco, un omicidio che aveva attirato l’attenzione a livello locale, è tornato alla ribalta con una nuova inchiesta della Procura di Pavia su un sospettato diverso. Il quotidiano internazionale apre il suo articolo chiedendosi chi possa essere il colpevole, lasciando aperti diversi scenari sul possibile responsabile. La vicenda, che un tempo sembrava circoscritta a un contesto di provincia, si sta ora sviluppando su un piano più ampio.

“Se non è stato lui, allora chi è stato?”. È con questa domanda che il Guardian apre il suo lungo approfondimento sul delitto di Garlasco, tornato al centro dell’attenzione dopo la nuova indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio. E già nel titolo scelto dal quotidiano britannico c’è la misura di quanto questa vicenda abbia ormai superato i confini della cronaca italiana. Perché il caso Garlasco, nato nell’agosto del 2007 come un delitto nella tranquilla provincia pavese, negli anni si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Un true crime internazionale. Una storia che continua a essere raccontata, discussa e reinterpretata quasi vent’anni dopo, tra dubbi sulla condanna di Alberto Stasi, nuove analisi genetiche, piste investigative riaperte e un dibattito mediatico che non si è mai davvero spento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Approfondimenti e contenuti

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Tg3. . Delitto di #Garlasco. Come un anno fa Andrea Sempio viene convocato in Procura a Pavia. Sta volta come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nello stesso luogo c'è Marco Poggi, fratello di Chiara, convocato come testimone ed entrato non vis - facebook.com facebook

C'è un clima di grande attesa a Pavia dove stamani, in Procura, è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. In procura, citato però come testimone, ci sarà anche il fratello di Chiara, Marco. #ANSA x.com