Il mondo della televisione e quello del web sono sempre più vicini e l’ultima grande novità di Rai 2 lo dimostra. Elisa De Marco, conosciuta da milioni di fan come Elisa True Crime, debutta in prima serata come nuovo volto di Belve Crime. Al fianco di Francesca Fagnani, la storyteller torinese porta il suo tocco unico e la sua sensibilità nel racconto dei casi di cronaca. Una donna che ha trasformato una passione d’infanzia in un vero e proprio impero mediatico. Una passione ereditata dalla madre. Classe 1989 e nata a Torino, Elisa De Marco ha sempre avuto la passione per il “brivido”. Cresciuta in una famiglia semplice, ha ereditato la curiosità per il mondo crime dalla madre, con cui condivideva la visione di programmi storici come Chi l’ha visto? e di film thriller.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Elisa True Crime, nuovo volto di Belve Crime

Notizie correlate

Belve Crime, chi sono gli ospiti della prima puntata: arriva anche Elisa True CrimeOggi sono stati svelati gli ospiti della prima puntata di Belve Crime che andrà in onda martedì 5 maggio 2026 sui Rai 2, in prima serata.

Belve Crime: torna la Fagnani con Elisa True Crime e i casi di cronaca? Cosa scoprirai Chi sono gli ospiti che affronteranno Francesca Fagnani in studio? Come cambierà il format con l'ingresso di Elisa True Crime? Cosa...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Belve Crime, torna lo spin off del format di Francesca Fagnani: quando va in onda e chi sono gli ospiti; Belve Crime, torna lo spin off del format di Francesca Fagnani: quando va in onda e chi sono gli ospiti. C'è anche Elisa True Crime; Torna Belve Crime, in onda dal 5 maggio: anticipazioni e ospiti prima puntata; Belve Crime torna su Rai2, Fagnani riapre il lato oscuro della tv: ecco le anticipazioni della prima puntata.

Chi è Elisa True Crime, nuovo volto di Belve CrimeDopo anni di grandi successi da YouTube a Spotify, Elisa True Crime sbarca in televisione al fianco di Francesca Fagnani in Belve Crime. dilei.it

Se ami Elisa True Crime sono questi i canali su YouTube che non devi perdereC’è un modo sempre più riconoscibile di raccontare il true crime in Italia con una narrazione che resta addosso senza bisogno di urlare. cineblog.it

Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime. - facebook.com facebook

Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime. #BelveCrime x.com