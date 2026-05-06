Il Guardian ha dedicato un lungo approfondimento al caso di Garlasco, un omicidio che ha attirato l'attenzione internazionale. L’articolo si apre con una domanda rivolta agli investigatori: “Se non è stato lui, allora chi è stato?”, riferendosi a una persona al centro delle indagini. La vicenda, inizialmente considerata un delitto di provincia, è ora oggetto di una nuova indagine della Procura di Pavia.

“Se non è stato lui, allora chi è stato?”. È con questa domanda che il Guardian apre il suo lungo approfondimento sul delitto di Garlasco, tornato al centro dell’attenzione dopo la nuova indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio. E già nel titolo scelto dal quotidiano britannico c’è la misura di quanto questa vicenda abbia ormai superato i confini della cronaca italiana. Perché il caso Garlasco, nato nell’agosto del 2007 come un delitto nella tranquilla provincia pavese, negli anni si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Un true crime internazionale. Una storia che continua a essere raccontata, discussa e reinterpretata quasi vent’anni dopo, tra dubbi sulla condanna di Alberto Stasi, nuove analisi genetiche, piste investigative riaperte e un dibattito mediatico che non si è mai davvero spento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da delitto di provincia a true crime internazionale: il caso Garlasco raccontato dal Guardian

Delitto di Garlasco: La storia completa del caso (dal 2007 ad oggi)

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Andrea Sempio arriva negli uffici della Procura di Pavia. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei pm, come già annunciato dai suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia. #skytg24 #news - facebook.com facebook

C'è un clima di grande attesa a Pavia dove stamani, in Procura, è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. In procura, citato però come testimone, ci sarà anche il fratello di Chiara, Marco. #ANSA x.com