Da Craxi a Minetti passando per B | così la politica ha perso morale e credibilità

Negli ultimi decenni, molti protagonisti della politica sono stati coinvolti in vicende giudiziarie che hanno attirato l’attenzione dei media. Da figure storiche a politici più recenti, diverse persone sono finite sotto inchiesta o condannate per reati legati all’amministrazione pubblica o all’uso di fondi. Questi episodi hanno alimentato il dibattito pubblico sulla credibilità delle istituzioni e sulla trasparenza del sistema politico italiano.

C’era una volta la politica dei grandi partiti di massa. Quella democristiana era grigia, ingessata, bacchettona. Un perbenismo che sapeva di incenso e casa canonica. I comunisti erano anticlericali ma il loro atteggiamento era ancor più fideistico, se possibile. Dovevano apparire sobri e austeri, duri e puri. Berlinguer poneva la questione morale, giustamente. In America erano puritani, i rappresentanti del popolo erano sottoposti a giudizi morali così severi da sfociare nel moralismo. Clinton fu crocefisso non tanto per il fatto dello studio ovale ma per aver mentito al popolo, giurando il falso. Alberto Sordi, nei panni di Gasperino er carbonaro, licenziava in tronco il fattore che aveva falsificato i conti: se me freghi sul carbone, me freghi su tutto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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