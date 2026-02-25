Sostegno a Kyiv e credibilità europea La rotta atlantica secondo Craxi

Dazi Usa, prudenza europea e dialogo con Washington dopo la pronuncia della Corte Suprema. A quattro anni dall’aggressione russa, sostegno a Kyiv come dovere morale e architrave della sicurezza continentale. E sui veti interni, una linea chiara: l’unità è un valore, ma la credibilità dell’Unione europea viene prima di ogni paralisi. Intervista alla presidente della Commissione Esteri al Senato, Stefania Craxi L’Europa prende tempo sui dazi americani e tiene aperto il filo con Washington. Sullo sfondo, la pronuncia della Corte Suprema Usa che complica il quadro giuridico e impone cautela. Intanto, a quattro anni dall’aggressione russa all’Ucraina, l’Unione europea fa i conti con i veti interni e con la necessità di non smarrire la rotta atlantica. 🔗 Leggi su Formiche.net

