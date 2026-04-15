Qualche giorno fa, ho chiesto di rispettare una promessa fatta, ma sembra che questa richiesta sia stata ignorata. Silvia Salis è stata accusata di aver tradito, e questa vicenda ha portato molte persone a perdere fiducia in lei. La situazione si è sviluppata in modo che ha suscitato discussioni tra coloro che la seguivano. La questione rimane aperta e al centro di conversazioni tra chi segue le vicende di questa persona.

A distanza di una decina di giorni dalla mia precedente richiesta di non tradire la promessa fatta ripetutamente, in pubblico, di adempiere il proprio mandato di sindacatura a Genova, la sindaca Silvia Salis ha rotto indugi e ormeggi e si è resa disponibile a rispondere alle ipotetiche sirene del campo largo: “Di fronte a una richiesta unificante, ci penso”. Potrebbe essere una soluzione “messianica” per la politichetta di tanti polli nel largo pollaio che, a distanza di un anno e poco più dalle elezioni, non hanno trovato ancora un minimo denominatore comune di programma, magari sancito con atto notarile e penali certe, a scanso di equivoci futuri, conoscendo i polli in competizione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Silvia Salis ha tradito: per me e molti altri ormai ha perso credibilità

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