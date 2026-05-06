Da community online a squadra reale | così il fitness di Rebo ha portato decine di persone alla Milano Marathon per i bambini di Sport Senza Frontiere

Un percorso nato online ha portato decine di persone a partecipare alla Milano Marathon per sostenere i bambini di Sport Senza Frontiere. Roberto “Rebo” Stocchi, coach e cofondatore della piattaforma fitness Rebel insieme alla moglie Edel, ha trasformato l’attività digitale in un evento reale, culminato con una staffetta durante la maratona. L’iniziativa ha coinvolto una comunità di appassionati che hanno deciso di correre insieme per una causa benefica.

C’è un punto in cui il digitale smette di essere solo schermo e diventa realtà. Per Roberto “Rebo” Stocchi, coach e cofondatore insieme alla moglie Edel della piattaforma fitness Rebel, quel punto ha preso la forma di una staffetta alla Milano Marathon. La notizia non è soltanto sportiva. E non è neppure soltanto solidale. È il fatto che una community nata online, attorno a un metodo di allenamento funzionale da fare a casa, “sempre e ovunque”, sia riuscita in due anni a trasformarsi in presenza fisica, partecipazione e raccolta fondi all’interno di una delle manifestazioni charity più importanti del running italiano. La Milano Marathon, infatti, non è solo la gara regina sui 42,195 chilometri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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