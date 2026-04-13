Flutter SEA alla Milano Relay Marathon tra sport e solidarietà

Domenica 12 aprile si è svolta la Wizz Air Milano Marathon, con il passaggio attraverso alcune delle zone più iconiche della città. Tra i partecipanti, ci sono stati anche volontari e rappresentanti di associazioni benefiche, impegnati in attività di solidarietà. La maratona ha visto corridori provenienti da vari paesi, con un percorso che ha coinvolto diverse strade principali e quartieri storici. La manifestazione si è conclusa con una cerimonia di premiazione presso il centro cittadino.

Domenica 12 aprile la Wizz Air Milano Marathon ha attraversato gli scorci più suggestivi del capoluogo lombardo ed è stata un’occasione unica per condividere una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà per oltre 80 colleghe e colleghi di Sisal, Snai e PokerStars – brand della region Flutter Southern Europe & Africa (SEA) – che hanno partecipato alla staffetta solidale Milano Relay Marathon. Con spirito di squadra, impegno e tanta voglia di mettersi in gioco le persone di Flutter SEA hanno contribuito a sostenere le realtà non profit PlayMore!, che promuove l’inclusione attraverso la pratica sportiva, e WeWorld che si occupa di empowerment e promozione dei diritti delle donne.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flutter SEA alla Milano Relay Marathon tra sport e solidarietà Fondazione Milan conferma la sua presenza alla Milano Marathon: tra sport e solidarietàDomenica 12 aprile la città tornerà a vestirsi di sport e solidarietà per la Milano Marathon 2026. UniCredit Relay Marathon 2026: ecco tutte le anticipazioniIl 12 aprile da Corso Sempione a Milano, l'appuntamento per i 16 mila runner che correranno la staffetta milanese, insieme ad UniCredit per la terza...