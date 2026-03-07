Dall' online alla bottega a San Giovanni | la sfida di Domitilla che ha portato l' arte giapponese nel quartiere

Domitilla ha aperto una bottega a San Giovanni dopo aver lavorato online, portando l’arte giapponese nel quartiere. Mentre i negozi tradizionali faticano a competere con gli acquisti online, lei ha scelto di tornare alla vendita diretta. La sua nuova attività si trova in una zona frequentata da residenti e passanti, offrendo prodotti e servizi legati alla cultura giapponese.

"Così batto l'e-commerce con la lentezza", racconta a RomaToday. La sua storia Mentre il commercio di prossimità fatica a reggere il passo dell’e-commerce, a Roma c’è chi percorre la strada inversa: dal web alla vetrina su strada. È la storia di Domitilla Baroni, classe ’89, che lo scorso novembre ha inaugurato in via Pandosia (zona San Giovanni) il suo spazio dedicato all’arte degli amigurumi — la tecnica giapponese di realizzare piccoli animali o bambole all’uncinetto — e alla filateria di qualità. L’idea di "Domigurumi" non nasce da una pianificazione a tavolino, ma dalle necessità imposte dai grandi cambiamenti degli ultimi anni. Per Domitilla Baroni, la scintilla è scoccata durante l’emergenza Covid, in coincidenza con la sua prima maternità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

